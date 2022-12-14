







На холод в классах Лапшинской средней школы Котовского района Волгоградской области пожаловались родители детей, посещающих это учебное заведение.

- Холодина началась где-то с 5 декабря, - рассказали ИА «Высота 102» жители станции Лапшинская. – Дети жаловались, что в некоторых кабинетах температура была всего 10-12 градусов тепла. они сидели одетыми. Если только днем выглядывало солнышко, становилось чуть теплее. В спортзале дети не могли заниматься, потому что там было еще холоднее. Не удивительно, что школьники болеют. Сейчас и так всплеск простуд, а после такой «учебы» дети уже точно сваливались с температурой. Хоть бы уроки, что ли, сократили...Родители при этом отметили, что батареи в школе горячие и вряд ли холод в классах является следствием плохой работы котельной.Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось дозвониться до директора Лапшинской средней школы. Ситуацию прояснил глава администрации Лапшинского сельского поселения Владимир Рублев.- Я накануне был в школе, - сообщил он. – Проверил, батареи горячие. В котельной тоже все нормально – температура ресурса на выходе более 80 градусов. Сегодня в самом холодном помещении школы было +15 градусов.По словам главы поселения, проблема кроется в старых окнах образовательного учреждения.- Школе-то 50 лет, окна там не меняли, нужно просто их заклеить, - пояснил Владимир Рублев. – Это можно сделать и своими силами. Я, конечно, не имею права приказывать руководству школы, которое меняется уже третий раз за два месяца, но думаю, что это будет выходом.Редакция ИА «Высота 102» проследит за развитием событий.