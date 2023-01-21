В Волгоградской области подешевели красная икра и копчености









Хорошая новость пришла из Волгоградстата. В ведомстве, сообщает ИА «Высота 102», заявили о снижении цен на мясные и рыбные продукты. Стоимость данных продуктов упала, соответственно, на 0,2% и 0,8%.





В частности, подешевели мясо индейки – на 4,0%, свинина бескостная – на 3,1%, консервы мясные для детского питания – на 2,7%, фарш мясной – на 2,6%, колбаса вареная – на 2,2%, говядина бескостная, окорочка куриные – на 1,7%, печень говяжья – на 1,4%, мясокопчености – на 0,2%.

И рыбные деликатесы теперь можно купить дешевле. Так, снизилась стоимость рыбы охлажденной и мороженой лососевых пород – на 3,4%, филе рыбного – на 3,2%, рыбы мороженой (кроме лососевых пород) – на 3,0%, соленых и копченых деликатесов из рыбы – на 2,0%, креветок мороженых – на 1,6%.







Также подешевели красная икра – на 1,3%, рыба мороженая неразделанная – на 0,5%, рыба живая и охлажденная – на 0,4%, сельдь соленая – на 0,2%.