Впервые в Михайловской ЦРБ пациенту удалили сантиметровый тромб









Уникальная для Михайловской ЦРБ в Волгоградской области операция прошла в крещенский сочельник, в ночь с 18 на 19 января. Как сообщили в облкомздраве, у пациента из внутренней сонной артерии врачи удалили сантиметровый тромб, что позволило мужчине избежать повторного инсульта.













Патологию выявил лечащий врач Иван Железкин и врач УЗИ Юлия Железкина. Операция «каротидная эверсионная тромб эндартерэктомия» прошла успешно. Ее провели несколько врачей: Андрей Калмыков, Федор Жаркин и Павел Абрамов.

- Сейчас состояние пациента удовлетворительное. Пациент может самостоятельно передвигаться, и благодарен всей бригаде врачей, - сообщили в облкомитете здравоохранения.

Врачи напоминают, что инсульт считается одной из самых опасных патологий, связанных с сердечно-сосудистой деятельностью. Такое оперативное вмешательство проводится для возобновления кровоснабжения головного мозга.

В Волгоградской области в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2024 года планируется открыть еще два региональных сосудистых центра. Таким образом, количество круглосуточных подразделений, где оказывают экстренную помощь пациентам с сосудистыми катастрофами, увеличится до шести. Региональные сосудистые центры откроют в волгоградской больнице №15 и Михайловской ЦРБ.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области



