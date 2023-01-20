Впервые в Михайловской ЦРБ пациенту удалили сантиметровый тромб

Общество 20.01.2023 20:27
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20.01.2023 20:27
Уникальная для Михайловской ЦРБ в Волгоградской области операция прошла в крещенский сочельник, в ночь с 18 на 19 января. Как сообщили в облкомздраве, у пациента из внутренней сонной артерии врачи удалили сантиметровый тромб, что позволило мужчине избежать повторного инсульта.
Патологию выявил лечащий врач Иван Железкин и врач УЗИ Юлия Железкина. Операция «каротидная эверсионная тромб эндартерэктомия» прошла успешно. Ее провели несколько врачей: Андрей Калмыков, Федор Жаркин и Павел Абрамов.
- Сейчас состояние пациента удовлетворительное. Пациент может самостоятельно передвигаться, и благодарен всей бригаде врачей, - сообщили в облкомитете здравоохранения.
Врачи напоминают, что инсульт считается одной из самых опасных патологий, связанных с сердечно-сосудистой деятельностью. Такое оперативное вмешательство проводится для возобновления кровоснабжения головного мозга.
В Волгоградской области в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2024 года планируется открыть еще два региональных сосудистых центра. Таким образом, количество круглосуточных подразделений, где оказывают экстренную помощь пациентам с сосудистыми катастрофами, увеличится до шести. Региональные сосудистые центры откроют в волгоградской больнице №15 и Михайловской ЦРБ.
Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области
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