Продукты для борща снова подорожали в Волгоградской области









В магазинах Волгограда и области за неделю подорожали продукты так называемого «борщевого набора» - капуста, свекла, морковь, лук и картофель. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате.

Лидером подорожания стала морковь. Цена на этот овощ выросла на 5,6% до 32,77 руб./кг. Огурцы свежие стали дороже на 4,77% (168,2 руб./кг.). Свекла также выросла в цене на 4,2% до 34,73 руб./кг. Стоимость капусты и картофеля увеличилась на 1,48% и 1,47% соответственно. Килограмм капусты продают за 22 рубля, а картофеля - за 29,22. Свежие помидоры реализуют за 141,93 руб./кг., что на 2,47% дороже, чем неделей ранее.

Отметим, что из мясных изделий за последние семь дней подорожала только говядина на 0,54% (467,34 руб./кг.). Свинина и баранина подешевела на 1,09% и 2,97% соответственно.



