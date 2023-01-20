Продукты для борща снова подорожали в Волгоградской области

Общество 20.01.2023 10:58
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20.01.2023 10:58
В магазинах Волгограда и области за неделю подорожали продукты так называемого «борщевого набора» - капуста, свекла, морковь, лук и картофель. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате.
Лидером подорожания стала морковь. Цена на этот овощ выросла на 5,6% до 32,77 руб./кг. Огурцы свежие стали дороже на 4,77% (168,2 руб./кг.). Свекла также выросла в цене на 4,2% до 34,73 руб./кг. Стоимость капусты и картофеля увеличилась на 1,48% и 1,47% соответственно. Килограмм капусты продают за 22 рубля, а картофеля - за 29,22. Свежие помидоры реализуют за 141,93 руб./кг., что на 2,47% дороже, чем неделей ранее.
Отметим, что из мясных изделий за последние семь дней подорожала только говядина на 0,54% (467,34 руб./кг.). Свинина и баранина подешевела на 1,09% и 2,97% соответственно.
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