В Волгоградской области по головам пересчитали чиновников

Волгоградстат опубликовал уточненные данные о численности сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, сведения обнародованы по состоянию на конец 2021 года.

Так, согласно этим данным, в 2021 году численность чиновников и муниципальных служащих в Волгоградской области составила 34871 человек. Тогда как, например, в 2020 году в регионе их насчитывалось 35851 человек. За последние несколько лет больше всего чиновников в Волгоградской области было в 2016 году – 36008 человек.

Из 34871 человека, которые трудятся в государственной и муниципальной сферах, 30906 человек работают в органах исполнительной власти. Это также меньше, чем было в 2020 году – тогда количество чиновников достигало 31332 человек.

3254 человека из этого числа являются работниками судебной власти и прокуратуры, 347 человек являются представителями законодательной власти и представительных органов местного самоуправления, а еще 364 – работниками контрольно-счетных органов муниципальных образований.

В органах исполнительной власти области числилось 3102 человека. Это с учетом представителей исполнительных и законодательных, а также судебной ветвей власти. В 2020 году таких сотрудников насчитывалось 3151 человек.

В территориальных структурах федеральных органов власти работали за указанный период 23436 человек. В 2020 году количество федералов было больше – 24148 служащих.

При этом в органах местного самоуправления и в избирательных комиссиях муниципальных образований в 2021 году трудились 8333 человека.