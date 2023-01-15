В Волгограде выпустили карты «Волна» с Родиной-матерью

Фото сайта администрации Волгоградской области
Общество 15.01.2023 12:25
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15.01.2023 12:25
Фото сайта администрации Волгоградской области
В Волгограде выпустили лимитированную серию транспортных карт «Волна» с изображениями главных достопримечательностей города-героя. Проект приурочен к празднованию 80-летия Сталинградской Победы, сообщили ИА «Высота 102» в комитете экономической политики и развития Волгоградской области. Карты с необычными изображениями можно приобрести в городе уже с 16 января в пунктах реализации и пополнения транспортных карт «Волна» «Городского центра управления пассажирскими перевозками».
На картах нанесены изображения скульптуры «Родина-мать зовет!», бронекатера БК-31, планетария и Центрального вокзала.Данная серия не будет отличаться по функционалу от обычной, но на них отобразят специальные QR-коды, с помощью которых можно посетить страницы туристического портала welcomevolgograd.com и музея «Наследие», узнать больше информации о каждом объекте.
Совместный проект реализован Военно-исторический музеем «Наследие» и МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» при поддержке комитета по развитию туризма Волгоградской области, департамента городского хозяйства администрации Волгограда, ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».
Фото сайта администрации Волгоградской области
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