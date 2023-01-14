Площадь Павших борцов в Волгограде перекроют на три недели с 15 января

Общество 14.01.2023 10:45
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14.01.2023 10:45
С 15 января на площади Павших борцов в Волгограде вводится пешеходный режим.
Как сообщили в мэрии, движение автотранспорта здесь будет запрещено три недели – до 4 февраля.
Ограничения вводятся на период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
- Сквозной проезд по улицам Мира, Гоголя и Володарского осуществляется в обычном режиме, - сообщили в мэрии.
Напомним, 2 февраля будет отмечаться 80-летие Сталинградской Победы. Торжества пройдут на общероссийском уровне – соответствующий Указ был подписан президентом России.
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