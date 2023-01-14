Социальные выплаты в Волгоградской области проиндексируют с 1 февраля

Общество 14.01.2023 09:30
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14.01.2023 09:30
Ежегодная индексация выплат, пособий и компенсаций в 2023 году пройдет с 1 февраля, сообщает ИА «Высота 102».
По данным Минтруда РФ, ряд выплат планируется проиндексировать на 11,9%.
- В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки, - цитирует ведомство министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
К примеру, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей - на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.
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