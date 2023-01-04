В СВО погибли двое жителей Михайловки Волгоградской области

Сегодня, 4 января, в Михайловке Волгоградской области простились с Ярославом Крапчетовым, погибшим в СВО. Некролог опубликовала районная газета «Призыв», сообщает ИА «Высота 102». Траурная церемония прошла в Михайловке, а похоронили воина в хуторе Катасонов.



В августе 2022 года Ярослав и его супруга отпраздновали трехлетие свадьбы. У погибшего остался маленький сын.





Еще одна печальная весть пришла из сообщества VK «Боевое братство. Сталинград». Перед Новым годом в Михайловке простились с Русланом Глуховским, бойцом ЧВК «Вагнер». Руслан закончил школу №7 в 2012 году, ему было 26 лет.

Фото: Михайловка online/ VK.com, Руслан Глуховский / VK.com