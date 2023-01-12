В Волгограде наградили 27 сотрудников прокуратуры

Общество 12.01.2023 19:58
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12.01.2023 19:58
Сегодня, 12 января, в прокуратуре Волгоградской области прошло праздничное собрание, посвященное профессиональному празднику – Дню работника прокуратуры РФ.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в торжественной обстановке прокурор Волгоградской области Денис Костенко вручил 27 работникам ведомственные награды.
Нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» награжден Фроловский межрайонный прокурор Михаил Андреев. Нагрудного знака «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» удостоен прокурор Волгограда Петр Треглазов. Нагрудный знак «За заслуги» вручен начальнику отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Ольге Покасовой. Медалью Руденко награжден заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин.
Старшему прокурору отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Волгоградской области Любови Фроловой президентским Указом присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Профессионализм отдельных работников был также отмечен Генпрокурором РФ.
На торжественном собрании прокурор Волгоградской области поздравил подчиненных и ветеранов ведомства с профессиональным праздником, отметив вклад каждого работника в дело укрепления законности и правопорядка.
В 2022 году органы прокуратуры пресекли свыше 45 тысяч нарушений закона и восстановили права 11,5 тысячи граждан.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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