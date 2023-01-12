Общество

Александр Воцко покидает пост гендиректора «Волгоградоблэлектро»

Общество 12.01.2023 10:00
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12.01.2023 10:00



В АО «Волгоградоблэлектро» сменилось руководство. Как стало известно ИА «Высота 102» 12 января из собственных источников, пост генерального директора покинул Александр Воцко, который был во главе компании с августа 2014 года. Причиной увольнения называют переход Воцко на другую работу. Какую – пока неизвестно. Воцко, напомним, является также сопредседателем регионального штаба ОНФ.
Исполняющей обязанности генерального директора АО «Волгоградоблэлектро» сегодня, 12 января, назначена Ирина Змановская, которая с декабря 2016 года руководила сетью МФЦ в Волгоградской области. 
Отметим, что ГКУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» находится в подчинении экономического блока администрации региона. Здесь отмечают, что сеть МФЦ под руководством Змановской динамично развивается в регионе последние несколько лет. Так, в 2020 году был открыт уже пятидесятый отдел по работе с заявителями. А по оценке Минэкономразвития России, несколько лет подряд Волгоградская область и вовсе входила в число регионов с высоким уровнем организации деятельности МФЦ. Иными словами, Змановская, шесть лет возглавлявшая госучреждение, оценивается экспертами как достойный  кандидат на пост  руководителя «Волгоградоблэлектро».
О Змановской известно, что она закончила экономический факультет Волгоградской сельскохозяйственной  академии. Работала бухгалтером в компаниях Волгограда, а с 2015 года - в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в должности ведущего специалиста. В июле 2016 года она стала заместителем директора МБУ «МФЦ», а в декабре этого же года была назначена директором.

Что до Воцко, то его, вероятнее всего, ждет повышение. За годы его руководства АО «Волгоградоблэлектро» выбилась в ведущие электросетевые компании региона – с 2014 по 2023 годы  зона присутствия компании в Волгоградской области, по официальным данным, увеличилась с 66 до 140 населенных пунктов и городских округов, размер уставного капитала вырос с 83,49 миллиона рублей в 2013 до 105 миллионов в 2021-ом.  

Какую должность предстоит занять Александру Воцко,  корреспондентам информагентства  выяснить пока не удалось. Напомним, что его родной брат – Сергей Воцко является директором ГБУ ВО «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области» – начальником гаража обладмина. 

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