На трассе Волгоград-Москва 12 января в тройном ДТП пострадали 9 человек

Происшествия 12.01.2023 08:42
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12.01.2023 08:42
Сегодня ночью, 12 января в Михайловском городском округе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 9 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, авария случилась в 3-20 ч на трассе Волгоград-Москва, в 20 км от городского округа в сторону Волгограда.
Столкнулись три транспортных средства. Все пострадавшие доставлены в Михайловскую ЦРБ. Обстоятельства выясняются.
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