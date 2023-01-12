На трассе Волгоград-Москва 12 января в тройном ДТП пострадали 9 человек









Сегодня ночью, 12 января в Михайловском городском округе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 9 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, авария случилась в 3-20 ч на трассе Волгоград-Москва, в 20 км от городского округа в сторону Волгограда.





Столкнулись три транспортных средства. Все пострадавшие доставлены в Михайловскую ЦРБ. Обстоятельства выясняются.



