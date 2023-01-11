Определен победитель аукциона на капремонт здания по ул. Туркменской, 17, которое находится на балансе школы №93 Советского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, победителем признано ООО «Гидротехник». Из сведений, опубликованных на сайте госзаказов, компания согласилась выполнить капремонт здания за 101 миллион рублей, тогда как начальная стоимость закупки составляла 126 миллионов.

Четырехэтажное здание на ул. Туркменской общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров было построено в 1936 году, в последний раз ремонт в нем проводился в 1952 году. В предыдущие годы здание занимал межшкольный комбинат, также здесь размещались учебные мастерские. Объект был включен в программу модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

После проведения капитального ремонта в данный корпус, рассчитанный на 450 человек, будут переведены учащиеся начальной школы. Это даст возможность существенно разгрузить основной корпус учреждения на ул. Тулака и организовать учебный процесс в одну смену, пояснили в мэрии.