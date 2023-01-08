Общество

В Волгоградской области «Ситиматик» 1,5 года уклонялся от вывоза мусора

Общество 08.01.2023 20:52
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08.01.2023 20:52


Госжилинспекция региона заставила ООО «Ситиматик-Волгоград» произвести перерасчет платы за вывоз ТКО за полтора года. Как сообщает ИА «Высота 102», компенсацию получили жители Суровикинского района Волгоградской области.

— Жителям, проживающим в городе Суровикино на улице Шоссейной, 20, выполнен перерасчет платы за период с первого января 2020-го по 30 июня 2021 года за коммунальную услугу по обращению с ТКО, предоставленную ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, — пояснили информагентству в инспекции госжилнадзора Волгоградской области. 

Уточняется, что ООО «Ситиматик-Волгоград» выполнил предписание надзорного органа и произвел перерасчет в размере 2264,37 рубля.   

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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