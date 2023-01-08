Госжилинспекция региона заставила ООО «Ситиматик-Волгоград» произвести перерасчет платы за вывоз ТКО за полтора года. Как сообщает ИА «Высота 102», компенсацию получили жители Суровикинского района Волгоградской области.

— Жителям, проживающим в городе Суровикино на улице Шоссейной, 20, выполнен перерасчет платы за период с первого января 2020-го по 30 июня 2021 года за коммунальную услугу по обращению с ТКО, предоставленную ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, — пояснили информагентству в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Уточняется, что ООО «Ситиматик-Волгоград» выполнил предписание надзорного органа и произвел перерасчет в размере 2264,37 рубля.

Фото: архив ИА «Высота 102»