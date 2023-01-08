Волгоградку на Рождество внесли в украинский санкционный список

Певицу из Волгограда — Ирину Дубцову — внесли в санкционный список Украины. Опубликованный документ, датированный 7 января, содержит перечень из 119 российских и украинских деятелей культуры, попавших под ряд ограничительных мер.

— Персональные санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, лишение госнаград, запрет на получение виз и другие ограничения, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст указа.

Вместе с Дубцовой в санкционный список попали такие исполнители, как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Лолита Милявская, Анна Нетребко, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и многие другие.

В свою очередь, судя по снимкам в соцсетях Дубцовой, певица находится на Мальдивских островах. Как пояснила подписчикам звезда, она «вернулась в этот прекрасный отель [на Мальдивах] с концертом».

Фото: Dubtsova_official / instagram.com* (*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)