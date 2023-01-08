Не парьтесь: городскую баню Урюпинска попробуют снова продать

Общество 08.01.2023 12:44
0
08.01.2023 12:44
Муниципальную двухэтажную баню в городе Урюпинск Волгоградской области не удалось продать на торгах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол аукциона, имущество не вызвало интереса у покупателей. На торги не было подано ни одной заявки на участие в торгах.
Напомним, что двухэтажная городская баня была выставлена на продажу за 12 миллионов на основании решения Урюпинской городской думы от 17 ноября 2022 года «Об условиях приватизации муниципального имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской области».
Здание расположено на улице Крупской, 6. Баня площадью 1106,7 кв.м. продавалась вместе с земельным участком площадью 1653 кв.м.
Фото с сайта ГИС Торги
«Испытание дня»: волгоградка в 20-градусный мороз вышла на улицу босиком08.01.2023 17:31
Общество 08.01.2023 17:31
Редкое растение из Волгоградской области попало в гид по городам08.01.2023 16:40
Общество 08.01.2023 16:40
Волгоградку на Рождество внесли в украинский санкционный список08.01.2023 15:28
Общество 08.01.2023 15:28
Алкоголь нельзя: волгоградцам рассказали, что делать при обморожениях08.01.2023 14:44
Общество 08.01.2023 14:44
«Как такое возможно?»: волгоградец с отеком легких объехал три больницы и умер дома без врачебной помощи08.01.2023 14:09
Общество 08.01.2023 14:09
Волгоградцы в 2022 году тратили в месяц 27 тысяч рублей08.01.2023 11:37
Общество 08.01.2023 11:37
В Волгоградской области под охрану взяли вокзалы и военные городки08.01.2023 10:42
Общество 08.01.2023 10:42
Власти Волгограда приобретут 56 троллейбусов на автономном ходу08.01.2023 10:22
Общество 08.01.2023 10:22
Волгоградцы, которые нас удивили в 2022 году08.01.2023 07:30
Общество 08.01.2023 07:30
Где вы это видели: Бочаров в ЦПКиО прокатился на коньках, а Марченко – на тюбинге07.01.2023 21:23
Общество 07.01.2023 21:23
Волгоградцы пробежали рождественскую дистанцию в 2023 метра07.01.2023 19:46
Общество 07.01.2023 19:46
Количество рейсов автобусов Волжский-Волгоград в 2023 году увеличили до 1707.01.2023 19:11
Общество 07.01.2023 19:11
Гидрометцентр РФ: аномальные морозы в Волгоградской области задержатся до 11 января07.01.2023 18:05
Общество 07.01.2023 18:05
Звездный ценник: поющая парочка организует самый дорогой концерт в Волгограде07.01.2023 17:08
Общество 07.01.2023 17:08
Чудеса статистики: население Волгоградской области увеличилось до 2,5 миллиона человек07.01.2023 16:17
Общество 07.01.2023 16:17