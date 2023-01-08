Общество

Не парьтесь: городскую баню Урюпинска попробуют снова продать

Общество 08.01.2023 12:44
0
08.01.2023 12:44



Муниципальную двухэтажную баню в городе Урюпинск Волгоградской области не удалось продать на торгах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол аукциона, имущество не вызвало интереса у покупателей. На торги не было подано ни одной заявки на участие в торгах.
Напомним, что двухэтажная городская баня была выставлена на продажу за 12 миллионов на основании решения Урюпинской городской думы от 17 ноября 2022 года «Об условиях приватизации муниципального имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской области».
Здание расположено на улице Крупской, 6. Баня площадью 1106,7 кв.м. продавалась вместе с земельным участком площадью 1653 кв.м.
Фото с сайта ГИС Торги

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.01.2023 17:31
Общество 08.01.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 16:40
Общество 08.01.2023 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 15:28
Общество 08.01.2023 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 14:44
Общество 08.01.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 14:09
Общество 08.01.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 11:37
Общество 08.01.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 10:42
Общество 08.01.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 10:22
Общество 08.01.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 07:30
Общество 08.01.2023 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 21:23
Общество 07.01.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 19:46
Общество 07.01.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 19:11
Общество 07.01.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 18:05
Общество 07.01.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 17:08
Общество 07.01.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 16:17
Общество 07.01.2023 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:31
«Испытание дня»: волгоградка в 20-градусный мороз вышла на улицу босикомСмотреть фотографии
16:40
Редкое растение из Волгоградской области попало в гид по городамСмотреть фотографии
15:28
Волгоградку на Рождество внесли в украинский санкционный списокСмотреть фотографии
14:44
Алкоголь нельзя: волгоградцам рассказали, что делать при обмороженияхСмотреть фотографии
14:09
«Как такое возможно?»: волгоградец с отеком легких объехал три больницы и умер дома без врачебной помощиСмотреть фотографии
12:44
Не парьтесь: городскую баню Урюпинска попробуют снова продатьСмотреть фотографии
11:37
Волгоградцы в 2022 году тратили в месяц 27 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области под охрану взяли вокзалы и военные городкиСмотреть фотографии
10:22
Власти Волгограда приобретут 56 троллейбусов на автономном ходуСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом пять человек пострадали в лобовом ДТП с джипомСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец убил приятеля и срезал с него плоть в ночь на РождествоСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцы, которые нас удивили в 2022 годуСмотреть фотографии
21:23
Где вы это видели: Бочаров в ЦПКиО прокатился на коньках, а Марченко – на тюбингеСмотреть фотографии
19:46
Волгоградцы пробежали рождественскую дистанцию в 2023 метраСмотреть фотографии
19:11
Количество рейсов автобусов Волжский-Волгоград в 2023 году увеличили до 17Смотреть фотографии
18:05
Гидрометцентр РФ: аномальные морозы в Волгоградской области задержатся до 11 январяСмотреть фотографии
17:08
Звездный ценник: поющая парочка организует самый дорогой концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:17
Чудеса статистики: население Волгоградской области увеличилось до 2,5 миллиона человекСмотреть фотографии
14:53
Волгоградские врачи спасли семимесячную новорожденную двойню и их мамуСмотреть фотографии
13:55
Волгоградцев предупредили о новом виде афер от имени мобилизованныхСмотреть фотографии
13:16
Огнеборцы 7 января локализовали пожар в кафе «Лукоморье» в НовоаннинскеСмотреть фотографии
12:11
Волгоградская пенсионерка накануне Рождества перевела 3 миллиона лжеработнику ГосуслугСмотреть фотографии
12:04
"Сначала загорелась крыша": в Новоаннинском 7 января тушат пожар в кафе «Лукоморье»Смотреть фотографии
11:05
Более тысячи волгоградских военных отметили Рождество в полковых храмахСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде с места ДТП госпитализировали четверых человекСмотреть фотографии
09:17
Волгоградский Роспотребнадзор разобрал на витамины праздничную кашу на РождествоСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы запечатлели нимб вокруг луны в Рождественскую ночьСмотреть фотографии
08:03
Мэрия отчиталась об ударной уборке дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:48
Сотни волгоградцев встретили Рождество в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
22:03
Волгоградцы готовятся к встрече Рождества ХристоваСмотреть фотографии
 