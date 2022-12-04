В Урюпинске муниципальную баню хотят продать за 12 млн рублей









Муниципальную двухэтажную баню в городе Урюпинск Волгоградской области выставили на торги за 12 миллионов рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГИС торги, нежилое помещение на улице Крупской, 6 продается на основании решения Урюпинской городской думы от 17 ноября 2022 года «Об условиях приватизации муниципального имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской области».

Баня площадью 1106,7 кв.м. реализуется вместе с земельным участком площадью 1653 кв.м. на открытом аукционе в электронной форме.

12 миллионов - это начальная цена лота. Шаг аукциона составляет 5% или 600 тысяч рублей. За участие в торгах необходимо внести задаток в размере 2,4 миллиона рублей.

Аукцион состоится 23 декабря. Победителем будет признан участник, предложивший наибольшую цену имущества.

Фото с сайта ГИС Торги



