В Урюпинске муниципальную баню хотят продать за 12 млн рублей

Общество 04.12.2022 08:23
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04.12.2022 08:23
Муниципальную двухэтажную баню в городе Урюпинск Волгоградской области выставили на торги за 12 миллионов рублей.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГИС торги, нежилое помещение на улице Крупской, 6 продается на основании решения Урюпинской городской думы от 17 ноября 2022 года «Об условиях приватизации муниципального имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской области».
Баня площадью 1106,7 кв.м. реализуется вместе с земельным участком площадью 1653 кв.м. на открытом аукционе в электронной форме.
12 миллионов - это начальная цена лота. Шаг аукциона составляет 5% или 600 тысяч рублей. За участие в торгах необходимо внести задаток в размере 2,4 миллиона рублей.
Аукцион состоится 23 декабря. Победителем будет признан участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Фото с сайта ГИС Торги
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