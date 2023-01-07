Волгоградцы запечатлели нимб вокруг луны в Рождественскую ночь









Жителям Волгоградской области удалось запечатлеть редкое природное явление в Рождественскую ночь – необычный своеобразный нимб вокруг луны, который носит научное название гало. Сделанными снимками поделились с ИА «Высота 102» жители Котово, но имели возможность наблюдать эту картинку и другие волгоградцы.













Гало может появляться на небе в любое время суток – вокруг солнца или луны, а также рядом с мощным источником искусственного света. Суть этого атмосферного оптического явления заключается в преломлении лучей небесного светила, то есть это своеобразная радуга, но которую можно видеть и ночью.







Верующие считают, что увидеть такое природное явление в Рождественскую ночь - это добрый знак.

