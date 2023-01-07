Волгоградцы запечатлели нимб вокруг луны в Рождественскую ночь

Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
Общество 07.01.2023 08:13
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07.01.2023 08:13
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
Жителям Волгоградской области удалось запечатлеть редкое природное явление в Рождественскую ночь – необычный своеобразный нимб вокруг луны, который носит научное название гало. Сделанными снимками поделились с ИА «Высота 102» жители Котово, но имели возможность наблюдать эту картинку и другие волгоградцы.
Гало может появляться на небе в любое время суток – вокруг солнца или луны, а также рядом с мощным источником искусственного света. Суть этого атмосферного оптического явления заключается в преломлении лучей небесного светила, то есть это своеобразная радуга, но которую можно видеть и ночью.
Верующие считают, что увидеть такое природное явление в Рождественскую ночь - это добрый знак.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
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