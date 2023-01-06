В хуторе Сизове Чернышковского района Волгоградской области увековечили память погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса 19-летнего контрактника Даниила Кочетова. За проявленные мужество и героизм Даниил награжден посмертно орденом Мужества.

— Весьма символично, что в День освобождения Чернышковского района от немецко-фашистских захватчиков, 3 января, в хуторе Сизове увековечили память военнослужащего Даниила Сергеевича Кочетова, погибшего 25 августа при выполнении боевых задач в ходе СВО на Украине, — рассказали ИА «Высота 102» в администрации Чернышковского района. — В свои 19 лет он успел немало: окончить школу, училище, отслужить армию, продолжить службу по контракту. Но самое главное своей добротой и отзывчивость он успел заслужить любовь односельчан, уважение сослуживцев…

В память о погибшем на здании Сизовской начальной школы, где когда-то учился наш земляк, открыли мемориальную доску. Похоронили Даниила Кочетова в родном хуторе 14 сентября 2022 года.

— Службу в армии парень считал почетной обязанностью и готовился к ней с детства. После школы Даниил получил строительную специальность и был призван в ряды ВС РФ. По окончании срока срочной службы остался служить по контракту, — добавили в районной администрации.

Видео: администрация Чернышковского района