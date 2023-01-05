Участнику Сталинградской битвы вручили грамоту президента России

Общество 05.01.2023 16:30
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05.01.2023 16:30
Сегодня, 5 января, участнику Сталинградской битвы из города Камышин Волгоградской области Павлу Андрееву вручили Почетную грамоту президента России.
Как сообщили в областной думе, Павел Алексеевич отмечен главой государства за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Почетную грамоту президента России фронтовик получил из рук председателя Волгоградской областной думы Александра Блошкина. Церемония награждения состоялась в Камышине в Музее Героя Советского Союза А.П. Маресьева.
Справка:
Павел Андреев родился в 1923 году в селе Смородино Гуселской волости Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне Котовский район Волгоградской области). Вначале войны он был направлен на Сталинградский тракторный завод. 3 мая 1942 года мобилизован на фронт, защищал Сталинград, воевал на Курской Дуге. День Победы встретил в Кёнигсберге. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», медалью Г.К.Жукова, многочисленными юбилейными медалями. В мирное время работал на станции Петров Вал и Камышинском хлопчатобумажном комбинате. Ветеран труда, почётный гражданин города Камышина.
Фото: Волгоградская областная дума
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