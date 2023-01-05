Общество

«Мы не таких праздников хотели»: волгоградка сняла на видео коммунальный апокалипсис в жилище

Общество 05.01.2023 13:37
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05.01.2023 13:37




Жуткие кадры последствий порыва трубы отопления прислали в редакцию жильцы многоквартирного дома №2а по улице Днестровская в Центральном районе Волгограда. Это бывшее трехэтажное общежитие коридорного типа. Коммунальное ЧП произошло 4 января.
- На крыше нашего дома двойным хлопком взорвалась система отопления. Она проходит по крыше. Затопило всех по первый этаж, - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Лариса.



По словам женщины, первый хлопок, похожий на взрыв, раздался в 9:20. После этого резко потекла вода в коридор и квартиры. Жильцы перекрыли воду своими силами. Сотрудники аварийной бригады, которые приехали по вызову, поднялись на крышу, убедились, что все перекрыто и уехали.
- Второй хлопок раздался примерно в 15:15. До этого у нас резко появилось отопление, затем последовал хлопок, после чего начался настоящий апокалипсис. У меня в комнате с потолка вода полилась потоком, только и успевали тазики выливать. Все жильцы на ушах стояли, дети рыдали от испуга, - вспоминает женщина. 
Аварийную бригаду вызвали повторно, но она больше не приезжала. После второго хлопка во всем доме уже окончательно пропало отопление. Жильцы утверждают, что коммунальную аварию никто ликвидировать не собирается.
- Двое мужчин из аварийной бригады, которые приезжали после первого хлопка, сказали, что они ремонтировать ничего не будут, так как сейчас праздники. В нашу управляющую компанию, а это УК «Парадигма», мы тоже обратились. Там также сослались на праздники и не смогли сказать, когда займутся ремонтом. Нас бросили на произвол судьбы. А мы разве таких праздников хотели? – говорит собеседница агентства.



Дом №2а по улице Днестровская был построен в 1956 году. Жители дома утверждают, что в бывшем общежитии с момента постройки ремонта никогда не было. Есть большие проблемы с трубами, особенно с канализацией. В холодное время ее постоянно забивает. Собственники жилья неоднократно писали жалобы в жилищную инспекцию и администрацию. Управляющие компании менялись несколько раз, но, как рассказывают жильцы, лучше от этого не становится. 
- Сейчас мы остались без отопления, а на Рождество обещают сильные морозы. А у нас дети, старики. Как нам быть? Идти нам некуда. Кто нам поможет? – задаются вопросом люди.
Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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