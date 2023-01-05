







Сотрудники МЧС проанализировали обстановку и рассчитали возможные риски чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в Волгоградской области в ближайшее время.

- В соответствии с прогнозом возникновения чрезвычайных ситуаций, на территории региона существуют риски возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального и энергетического комплекса, на автодорогах, а также сохраняется риск провала людей под лёд на водоемах, - сообщил врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области Алексей Стеблюк.

По его словам, сотрудники МЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности в тесном взаимодействии со всеми экстренными службами, едиными диспетчерскими службами муниципальных районов для оперативного обмена информацией и мониторинга обстановки.

Оперативной дежурной сменой ЦУКС взято на контроль более 1 тысячи объектов, на которых запланировано проведение более 5 тысяч мероприятий в дни новогодних и рождественских праздников.

В ведомстве сформированы рабочие группы, которые готовы незамедлительно реагировать и выезжать на внештатные ситуации. Оперативные дежурные в круглосуточном режиме проводят наблюдение за дорожной обстановкой на территории региона с помощью систем видеомониторинга, отслеживают информацию, уточняет обстановку, связываются с диспетчерами единых дежурно-диспетчерских служб всех муниципальных районов области.

Напомним, что к концу недели в Волгоградской области к концу недели похолодает до -15 градусов . По прогнозам синоптиков, морозы в Волгограде задержатся как минимум до 13 января.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



