Общество

Вот и зима: в Волгограде под конец недели подморозит до -15ºС

Общество 04.01.2023 07:56
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04.01.2023 07:56


В Волгоградской области к концу первой недели нового года похолодает до -15 градусов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на долгосрочный прогноз синоптиков. Столбики уличных термометров опустятся ниже нулевой отметки в ночь с 6 на 7 января. При этом в областном центре и в северных районах региона мороз продолжит крепчать и в дневное время. 

В ближайшие три дня, сообщают в центре «Фобос», в Волгограде и области сохранится сухая и теплая погода. Так, 4 января ожидается около +5 градусов. В четверг, 5 января, температура опустится до +1 градуса, при этом в Волгограде возможен снег. На следующий день – 6 января – столбики термометров снова поднимутся до +6, а вместо снега ожидается дождь. 

– Ощутимое похолодание прогнозируется в ночь на 7 января, когда температура в Волгограде составит не выше -5 градусов. Днем 7 января в областном центре ожидается до -8 градусов, а в ночное время возможно понижение температуры до -15 градусов, – говорится в долгосрочном прогнозе. – В воскресенье, 8 января, днем в Волгограде будет около 10 градусов мороза. 

Если в субботу в Волгограде возможен небольшой снег, то воскресенье будет солнечным без каких-либо осадков. Не ожидается ни снега, ни дождя и в первый день рабочей недели, 9 января. При этом морозы в областном центре задержатся как минимум до 13 января.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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