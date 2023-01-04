Общество

«У всех праздники, а мы то воду ищем, то тепло»: волгоградцы сняли на видео коммунальную реку возле МФЦ

Общество 04.01.2023 13:13
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04.01.2023 13:13


Жители Советского района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой опубликовать видео, которое они сняли утром 4 января. На кадрах, предоставленных читателями, – потоки воды заливают территорию, прилегающую к дому №4 на улице Даугавской. За последние несколько недель, уточняют горожане, это не первый порыв на сетях, в результате которых они регулярно остаются без воды и отопления. 

Сегодня утром мне позвонила мама и скинула это видео. Она, как и перед Новым годом, опасается остаться без воды и отопления, – рассказала информагентству жительница Волгограда Яна. – Буквально 30 декабря она звонила мне в слезах, потому что дом снова отключили от подачи ресурсов из-за очередной аварии. И вот опять история повторяется. В который раз по одному и тому же сценарию. Мама, пенсионерка, вынуждена включать сплит-систему, чтобы хоть как-то согреваться. Но представьте себе счета за электричество, которые ей приходится оплачивать потом. 

По словам волгоградки, проблеме, о которой идет речь, уже не первый год. Каждую зиму территория перед МФЦ, расположенным по указанному адресу, превращается в импровизированный каток. Вот только радости он горожанам не доставляет. 

К выходным обещают морозы – и огромная лужа снова превратится в каток, через который люди будут ползти на остановку общественного транспорта, а также на завод, – говорит Яна. – Бедные дети, идущие в школу, снова будут падать. От удара головой их зачастую спасают только рюкзаки. Еще раз подчеркну, что это единственная дорога, которой люди добираются до завода, остановки трамвая и автобуса. И в конце-концов, сколько еще мы будем жить без воды и тепла?! У всех праздники, а мы то воду ищем, то тепло.

Горожанка утверждает, что застарелая проблема жителей улицы Дауговской хорошо знакома работникам Концессий, однако действенной их помощь не назовешь. 

– В прошлом году мы не раз звонили в коммунальные службы с просьбой расчистить ото льда улицу, но никто, конечно, этого не делал. Само растаяло. Хочу заметить, что за последние три недели раз пять уже отключали и воду, и отопление. Приедут, разроют, что-то поковыряют, зароют, а через несколько дней происходит все то же самое. Самое страшное – нам некуда звонить, чтобы добиться ответа, когда все это закончится.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в пресс-службу «Концессии водоснабжения» с просьбой прокомментировать ситуацию. Там ответили, что бригада собирается на объект. 

– По ул. Даугавская, 3 произошло технологическое нарушение на сетях  холодного водоснабжения. Заявка уже принята в работу диспетчерской службой «Концессий водоснабжения», в ближайшее время на место будет отправлена  ремонтная бригада для осмотра состояния сетей и устранения нарушения. В настоящий момент все абоненты получают ресурс в полном объеме, – прокомментировали в компании. 

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