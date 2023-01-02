Общество

Дожди, штормовой ветер и +11 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделе

Общество 02.01.2023 08:00
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02.01.2023 08:00


Жителям Волгоградской области погода на праздничной неделе вновь готовит сюрпризы. В начале января ожидается потепление до +11 °С, дожди, туман и штормовой ветер. 

— Сегодня, 2 января, в регионе установится переменная облачность. Ночью пройдут дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западного направления с порывами днем до 17-22 м/с, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные часы по области +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +5...+10 °С. 

Во вторник, 3 января, в районах Волгоградской области синоптики обещают утром и днем небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью за окном 0...+5 °С, местами при прояснении до -4 °С, в дневные часы +1...+6 °С, местами температура поднимется до +11 °С. 

— В среду, 4 января, по области местами пройдут небольшие дожди, в  ночные и утрени часы в отдельных районах возможен туман. Ветер западного направления с порывами до 15-20 м/с, — добавили прогнозисты. — В ночной период столбики термометров покажут 0...+5 °С, днем +1..+6 °С. 

В Волгограде новая неделя начнется с ночного дождя, днем — без осадков. Северо-западный ветер с порывами до 17-22 м/с. Ночью в городе на Волге +4...+6 °С, днем воздух прогреется до +7...+9 °С.

— Во вторник, 3 января, в областном центре осадки маловероятны, — уточнили синоптики. — Ветер западный 7-12 м/с. Ночью в городе +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.

В среду, 4 января, в областной столице также без существенных осадков. Ветер западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью +2...+4 °С, днем +4...+6 °С.

По информации сервиса Gismeteo, с 2 по 8 января в Волгограде ожидается дождь, в отдельные дни переходящий в снег. Самым теплым днем окажется понедельник, 2 января. Дневная температура поднимется до +8 °С. Ближе к выходным ожидается понижение как ночных, так и дневных температур до отрицательных значений. В субботу, 7 января, днем в городе-герое будет всего +2 °С, ночью до -4 °С. В воскресенье обещают сильный снег. Днем до -4 °С, в ночные часы до -9 °С. Всю праздничную неделю сила ветра по шкале Бофорта будет достигать предштормовых и штормовых значений — от 16 до 20 м/с. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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