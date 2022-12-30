В Волжском поликлиника из-за врачебной ошибки выплатит ребенку-инвалиду 319 тысяч рублей

Общество 30.12.2022 18:00
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30.12.2022 18:00
Волжский городской суд Волгоградской области взыскал с ГБУЗ «Городская поликлиника №5» 319 тысяч рублей и направил их на реабилитацию ребенка-инвалида. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в 2006 году у волжанки родился ребенок с многочисленными внутриутробными патологиями. В 2013 году городской суд установил, что причиной рождения ребенка-инвалида стала врачебная ошибка. Медик поликлиники не диагностировал у беременной женщины краснуху, из-за чего плод развивался с отклонениями.
На очередной курс реабилитации 16-летней девочки ее мама потратила 319 тысяч рублей, которые были направлены на приобретение необходимого оборудования, санаторно-курортное лечение и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Эти средства теперь ей должна возместить поликлиника. Решение суда не вступило в законную силу.
Между тем, как следует из картотеки суда, мама ребенка-инвалида уже неоднократно обращалась с подобными исками. И суд удовлетворял требования волжанки.
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