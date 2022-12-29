В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололед









Неустойчивая погода сохранится в Волгоградской области и в предпоследний день уходящего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, так, ночью местами ожидается снег, днем – мокрый снег, гололедица. Ночью температура воздуха может опуститься до -7, а днем подняться до +5.





В Волгограде также пройдет мокрый снег. Ночью синоптики прогнозируют небольшой минус, а днем – от нуля до +2.