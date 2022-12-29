Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожники

Из Волгоградской области в зону СВО отправляется очередная партия техники и военного снаряжения. Сообщается, что на линию соприкосновения прибудут отечественные внедорожники — «Нивы» и «УАЗики».

— В зону проведения СВО передают автомобили повышенной проходимости, генераторы, аккумуляторы, тепловизоры, квадрокоптеры, монокуляры, зарядные устройства, — рассказал ИА «Высота 102» командир взвода старший лейтенант Александр Гришин. — Техника вся отечественная — «УАЗы», «Нивы» — они хороши для преодоления препятствий, таких как грязь, вода.

Уточняется, что внедорожники будут использоваться для перемещения личного состав, подвоза продовольствия и медикаментов.





— В бою, конечно, такую технику использовать не будут — она не бронированная, — пояснил военный.

Вся техника и снаряжение полностью закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу».

По словам председатель наблюдательного совета Фонда СВО Сергея Булгакова, сегодня совет проверил отправку очередной партии техники и снаряжения в зону проведения специальной военной операции.





— Мы видим, что Фонд успешно работает. На сегодня в поступило 535 миллиона рублей, из которых 370 уже профинансированы по договорам и 165 находятся на остатке, — пояснил Булгаков. — Как вы знаете, мы тесно взаимодействуем с воинскими частями и по их заявкам формируем грузы.

Напомним, что 20 декабря на стадионе «Волгоград Арена» волонтеры, общественники и представители органов власти подготовили новогодние посылки для бойцов на передовой. Собрано и отправлено больше 10 тонн продуктов и теплых вещей. Также военным направили письма и открытки с теплыми пожеланиями от волгоградских школьников.