В Волгоградской области дети из Донбасса получают подарки Детфонда

В Волгоградской области в преддверии Нового года дети из семей, прибывших в регион из Донбасса, продолжают получать подарки. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне Сегодня председатель регионального отделения Детского фонда Ирина Соловьева побывала на праздничном мероприятии в одном из пунктов временного размещения в Ворошиловском районе Волгограда и вручила им сладкие наборы.

Напомним, что в настоящее время в Волгограде и области продолжают работу шесть центров временного размещения. Все 150 ребят, которые проживают в них, получат новогодние подарки от Детфонда. Еще 3600 вкусных презентов от реготделения фонда доставлено в подшефный Станично-Луганский район. Получают подарки и тысячи маленьких жителей Волгоградской области: пациенты больниц, инвалиды, сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

По информации регионального отделения РДФ, все сладкие наборы были куплены для детей Донбасса благодаря пожертвованиям, которые делают жители и предприятия Волгоградской области.

– До Нового года остаются считанные дни. Каким бы сложным ни был уходящий год, все дети ждут праздника, – отметила Ирина Соловьева. – Для нас крайне важно подарить сказочную атмосферу всем малышам и школьникам, в том числе юным жителям Донбасса. В этих подарках не только сладости. В них тепло и любовь волгоградцев, у которых болит душа за сограждан из новых регионов России.

Напомним, наш Волгоградская область вошла в число субъектов России, где отделения Детфонда стали координаторами по сбору и распределению денежных средств в пользу населения Донбасса. Такое решение в феврале текущего года приняло руководство Волгоградской области. На протяжении всего 2022 года силами регионального отделения оказывается всестороннее содействие жителям ЛДНР, для которых закупаются продуктовые наборы, вещи первой необходимости, путевки в оздоровительные лагеря.