Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от переедания

Соответствующие рекомендации опубликовало управление Роспотребнадзора по Волгоградской области перед новогодними праздниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, специалисты рекомендуют готовить салаты, блюда из рубленого мяса и холодец в небольших количествах, не хранить заправленные салаты больше суток в холодильнике и не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней.

31 декабря волгоградцам предлагают не пропускать завтрак и обед, чтобы не сесть за новогодний стол голодными.

Не следует также попробовать все блюда - чем разнообразнее пища, тем выше нагрузка на организм. Специалисты ко всему прочему рекомендуют соблюдать очередность подачи блюд и дегустировать сначала салаты и легкие закуски, а потом более сытные варианты и горячее.

Не стоит засиживаться за столом с новогодними угощениями до утра, запивать еду газировкой, а алкоголь следует употреблять в умеренных количествах – эти советы, как считают в ведомстве, помогут сохранить здоровье волгоградцам в новом году. Как и рекомендации не отправляться сразу из-за стола на каток или горку.