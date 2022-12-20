







Проект решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Волгограда с 1 января 2023 года внесен в городскую думу, сообщает ИА «Высота 102».

По информации пресс-службы гордумы, для горожан, оплачивающих проезд транспортной картой «Волна», стоимость изменится на 1 рубль – с 23 до 24 рублей за поездку. Для тех, кто оплачивает поездки наличными или банковской картой, изменения составят 2 рубля – 32 и 30 рублей соответственно.

Такое решение, как пояснили в представительном органе, обусловлено инфляцией и ростом цен.

- Таким образом, индексация стоимости проезда в общественном транспорте, вызванная текущими инфляционными процессами и ростом потребительских цен на топливо и энергоресурсы, составит лишь половину от прогнозируемого уровня инфляции в 2022 году, - пояснили в гордуме.

Волгоградцы, которые активно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить при выборе месячных тарифных планов, где средняя стоимость поездки получится ниже. Их стоимость останется неизменной.

Как отметил первый заместитель председателя Волгоградской городской думы Дмитрий Дильман, стоимость проезда в общественном транспорте Волгограда ниже, чем во многих других городах-миллионниках и останется таковой даже после внесения изменений. Так, например, в Краснодаре, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Перми стоимость проезда в общественном транспорте уже сейчас составляет от 32 до 36 рублей в зависимости от типа оплаты.







