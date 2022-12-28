Компания молодежи разбилась на машине о столб ЛЭП в Волгограде









Четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет пострадали в ДТП со световой опорой в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла утром напротив дома №354 по улице Лазоревая.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и совершил наезд на столб ЛЭП. В результате пострадали водитель машины и трое пассажиров: 20-летний мужчина и две 18-летние девушки. С травмами их доставили в больницу.



