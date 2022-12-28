Общество

Волгоградским кадетам СК показали рассекреченный архив УФСБ

Общество 28.12.2022 09:45
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28.12.2022 09:45


С учащимися Волгоградского кадетского корпуса СК РФ имени Ф.Ф. Слипченко руководство УФСБ России по Волгоградской области провело открытый урок. Старшеклассникам показали документальный фильм, основанный на рассекреченных архивах УФСБ. 


— В ходе встречи начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин рассказал старшеклассникам об особенностях работы органов федеральной службы безопасности, — пояснили информагентству в пресс-службе регионального УФСБ. — Кадетам посмотрели документальный фильм, основанный на рассекреченных архивных документах УФСБ, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве под названием «Чекисты». 


После просмотра гостей пригласили на экскурсию в Народный музей боевой и трудовой славы тракторозаводцев. Также завотделом спецпроектов музея-заповедника «Сталинградская битва» Алена Уткина коснулась истории создания и возведения памятника чекистам.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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