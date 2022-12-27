Общество

Известный волгоградский журналист оценил прямую линию Бочарова

Общество 27.12.2022 19:40
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27.12.2022 19:40


Известный многим волгоградцам журналист Ефим Шустерман высказался в своем Telegram-канале о прошедшей сегодня прямой линии с губернатором Бочаровым. Глава региона больше трех часов отвечал на вопросы жителей. 

По словам Шустермана, прямую линию с первым лицом области отличала большая информативная насыщенность. Журналист отмечает, что некоторых его коллег удивил тот факт, что Андрей Бочаров много времени уделил проблемам Волгограда и концепции 10-летнего плана развития города-героя. 

— На мой взгляд, ничего удивительного в этом нет, ибо восприятие жителями региона в целом тех «водопадов» негативной, иногда целенаправленной, информации в соцсетях о его проблемах, заметно влияют на социум, — цитирует ИА «Высота 102» пост Шустермана в Telegram. — В этом смысле информация из первых рук крайне важна, что, в принципе, и отражает рейтинг эффективности глав регионов России в информационном пространстве. И если в роли хозяйственника Андрей Иванович продемонстрировал ярко выраженное стратегическое планирование, то в части общественно-политического позиционирования вывести его на разговор ведущим не удалось. То ли задачи такой не было, то ли вопросы отсутствовали, то ли просто еще не вечер…

Напомним, что в ходе прямой линии Бочаров коснулся таких тем, волнующих каждого волгоградца, как помощь семьям мобилизованных, развитие экономического сектора, медицины, промышленности, ЖКХ, сельского хозяйства, дорожной сферы. Также обсуждалась программа газификации региона, модернизации общественного транспорта и реализация планов по развитию острова Сарпинский. 

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