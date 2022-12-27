В Волгоградской области в 2 раза увеличили выплату на газификацию жилья

Общество 27.12.2022 12:23
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27.12.2022 12:23
С 50 до 100 тысяч рублей в Волгоградской области увеличен размер компенсации затрат на газификацию жилья, а перечень получателей выплаты расширен. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», приняли сегодня, 26 декабря, депутаты областной думы на предновогоднем заседании.
Соответствующие изменения в Социальный кодекс региона внесены по инициативе губернатора. Принятыми корректировками в указанный список включены ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов боевых действий, многодетные семьи и ветераны труда.
Напомним, в рамках президентской программы догазификации осуществляется бесплатное подведение сетей до границ земельных участков частных домовладений в уже газифицированных населённых пунктах. Далее собственники сами оплачивают работы во дворе и в доме, приобретение и установку газового оборудования. Эти расходы и компенсируют льготникам в рамках региональных мер поддержки. Принятым решением размер выплат увеличен в 2 раза - до 100 тысяч рублей.
В межведомственный штаб по газификации поступило более 13 тысячи заявок граждан, в том числе по десяти тысячам заключены договоры. К 8,6 тысячи домовладений ресурс уже подведен до границ земельных участков.
Всего на последнее в этому году заседание регионального парламента было вынесено 38 вопросов.
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