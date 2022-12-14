В Волгоградской области увеличат выплату на газификацию жилья до 100 тысяч рублей

Общество 14.12.2022 19:51
0
14.12.2022 19:51
Сегодня профильный комитет Волгоградской областной думы поддержал инициированный губернатором Андреем Бочаровым законопроект о расширении перечня категорий граждан, которым будет предоставляться компенсация затрат на газификацию жилья. Также предлагается увеличить сумму указанной выплаты с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, сообщили ИА "Высота 102" в регпарламенте.
Изменения в статью 56 Социального кодекса Волгоградской области вносятся во исполнение поручений Президента РФ по обеспечению на льготной основе технологического присоединения к газораспределительным сетям газового оборудования отдельных категорий граждан и субсидирования покупки этого оборудования.
В частности, проектом закона предлагается распространить установленную меру соцподдержки на ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий, многодетные семьи и ветеранов труда. В настоящее время размер компенсации затрат на газификацию жилья составляет 50 тысяч рублей. Предусмотрено увеличение этой суммы до 100 тысяч рублей, что соответствует средней для региона стоимости приобретения и установки газового оборудования и позволит граждан возместить данные затраты.
Напомним, президентская программа догазификации позволяет жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно подвести «голубое топливо» до границ своего участка и сделать врезку в распределительные сети. Дальнейшие работы на территории и внутри домовладения, а также покупка газового оборудования оплачиваются собственником. При этом льготные категории граждан имеют право на компенсацию. По решению Правительства России программа догазификации с 2023 года станет бессрочной. Кроме того, бесплатно подвести «голубое топливо» до границ участка можно будет как к частным домовладениям, так и к социальным объектам, учреждениям здравоохранения и образования.
Региональным штабом по догазификации во главе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым уже принято более 13 тысячи заявок, в том числе по десяти тысячам заключены договоры. К 8,6 тысячи домовладений газ до границ участка уже подведен. Последние нововведения позволят существенно расширить круг участников данной программы и количество газифицированных объектов.
Снегопад в Волгограде возьмет передышку 15 декабря14.12.2022 21:19
Общество 14.12.2022 21:19
«Едем в дыму, но терпим»: 58-летний кондуктор назвал причины переполненных автобусов и падающих пассажиров14.12.2022 20:06
Общество 14.12.2022 20:06
«Папа просто исчез»: СК организовал проверку по факту пропажи волгоградца 25 октября14.12.2022 19:30
Общество 14.12.2022 19:30
В Волгограде вручили награды двум добровольцам за героизм на СВО14.12.2022 17:52
Общество 14.12.2022 17:52
Систему видеофиксации за 456 млн рублей развернут в Волгоградской области14.12.2022 16:40
Общество 14.12.2022 16:40
Волгоградский губернатор встретился с членами семей участников СВО14.12.2022 13:51
Общество 14.12.2022 13:51
В Волгограде вдвое увеличили количество дорожной техники из-за снегопада14.12.2022 13:37
Общество 14.12.2022 13:37
«Лежит мертвым капиталом»: жители Вишневой Балки в Волгограде устали от мусорной кучи14.12.2022 13:02
Общество 14.12.2022 13:02
Нужны дороги и тротуары: в Волгоградской области займутся инфраструктурой Камышина14.12.2022 12:22
Общество 14.12.2022 12:22
В Волгограде жильцы пятиэтажки полмесяца живут с затопленным подвалом14.12.2022 11:11
Общество 14.12.2022 11:11
С аэродрома Волгоградской области поднялись фронтовые бомбардировщики14.12.2022 10:06
Общество 14.12.2022 10:06
«Он сказал: "Мне надо к пацанам"»: подвигу погибшего на СВО волгоградца Ермака Данилина посвятили программу федерального канала14.12.2022 09:50
Общество 14.12.2022 09:50
Утренний Волгоград встал в 9-балльных пробках14.12.2022 09:20
Общество 14.12.2022 09:20
Из-за снега и ДТП встали троллейбусы у Дворца спорта в Волгограде: видео14.12.2022 09:17
Общество 14.12.2022 09:17
Марат Хуснуллин пообещал каток губернатору Волгоградской области14.12.2022 08:43
Общество 14.12.2022 08:43