В Волгоградской области жена пырнула ножом мужа за критику ее как хозяйки









В Волгоградской области 45-летняя женщина ударила ножом своего мужа за критику ее хозяйских способностей. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, в Котово супруги совместно распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. 53-летний мужчина нелицеприятно высказался о своей второй половине, укорив ее в плохом ведении хозяйства.





Разозлившись, женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. В этот момент к ним в гости зашел родственник, который, увидев истекающего кровью человека, быстро доставил его на своей автомашине в больницу.





Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.







