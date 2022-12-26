Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часы

Компания «Концессии теплоснабжения» сообщает об оперативном устранении течи на трубе малого диаметра в Центральном районе. По сведениям ресурсоснабжающей компании, в дома, расположенные на улице Донецкой и Рокоссовского, уже начали подавать тепло.

По сведениям жителей Волгограда, без отопления они остались днем 26 декабря. Причиной тому послужила авария в районе домов № 3 по улице Донецкой и № 24А по улице Рокоссовского. К этому часу, сообщают «Концессии», проблема устранена.

– Ремонтная бригада успешно устранила течь трубопровода малого диаметра. Подача горячей воды по указанным в запросе адресам восстановлена, – сообщили в пресс-службе компании.