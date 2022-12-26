Общество

Андрей Бочаров привел все службы в готовность

Общество 26.12.2022 11:23
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26.12.2022 11:23


В Волгограде 26 декабря губернатор Андрей Бочаров провел заключительное оперативное совещание в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102», на нем глава Волгоградской области привел все силы и средства в готовность.

Андрей Бочаров напомнил, что в Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный президентом России Владимиром Путиным. 

Вопросы комплексной безопасности жителей и территорий являются приоритетными и требуют активизации работы профильных органов власти, правоохранительных структур, а также повышения бдительности самих жителей, – подчеркнул он. 

Перед профильными ведомствами поставлены следующие задачи: 

  • сотрудникам органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области заступить на дежурства  согласно утвержденному графику и не отклоняться от него;

  • обеспечить работу всех систем жизнедеятельности в регионе, а также работу предприятий и организаций ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сферы;

  • обеспечить антитеррористическую защищенность объектов и мест массового пребывания людей;

  • вовремя реагировать на возможное осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки;

  • сохранять повышенную готовность всех служб к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями;

  • уделить особое внимание вопросам пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;

  • всем службам быть готовыми на случай осложнения обстановки и угрозы ЧС;

  • ежесуточно представлять доклад об оперативной обстановке на территории Волгоградской области и муниципальных образований.

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