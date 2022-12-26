Андрей Бочаров привел все службы в готовность

В Волгограде 26 декабря губернатор Андрей Бочаров провел заключительное оперативное совещание в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102», на нем глава Волгоградской области привел все силы и средства в готовность.

Андрей Бочаров напомнил, что в Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

– Вопросы комплексной безопасности жителей и территорий являются приоритетными и требуют активизации работы профильных органов власти, правоохранительных структур, а также повышения бдительности самих жителей, – подчеркнул он.

Перед профильными ведомствами поставлены следующие задачи: