Андрей Бочаров привел все службы в готовность

В Волгограде 26 декабря губернатор Андрей Бочаров провел заключительное оперативное совещание в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102», на нем глава Волгоградской области привел все силы и средства в готовность.
Андрей Бочаров напомнил, что в Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный президентом России Владимиром Путиным.
– Вопросы комплексной безопасности жителей и территорий являются приоритетными и требуют активизации работы профильных органов власти, правоохранительных структур, а также повышения бдительности самих жителей, – подчеркнул он.
Перед профильными ведомствами поставлены следующие задачи:
- сотрудникам органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области заступить на дежурства согласно утвержденному графику и не отклоняться от него;
- обеспечить работу всех систем жизнедеятельности в регионе, а также работу предприятий и организаций ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сферы;
- обеспечить антитеррористическую защищенность объектов и мест массового пребывания людей;
- вовремя реагировать на возможное осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки;
- сохранять повышенную готовность всех служб к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями;
- уделить особое внимание вопросам пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;
- всем службам быть готовыми на случай осложнения обстановки и угрозы ЧС;
- ежесуточно представлять доклад об оперативной обстановке на территории Волгоградской области и муниципальных образований.