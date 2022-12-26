«Песок еще не сыпется»: тротуары Волгограда сковал гололед

Общество 26.12.2022 07:58
0
26.12.2022 07:58
Осторожность и внимательность следует проявлять волгоградцам, которые сегодня вышли из дома. Как сообщает ИА «Высота 102», тротуары и пешеходные дорожки покрылись тонкой коркой льда. К такому опасному явлению привели температурные колебания – небольшой минус ночью и плюс днем.
- Путь на трамвайную остановку сегодня занял в два раза больше времени, чем обычно, - пожаловалась Анастасия, проживающая в Краснооктябрьском районе. – Пришлось буквально "ползти" до общественного транспорта, да еще и по неосвещенному двору. На моем пути не встретился ни один дворник с песком.
Напомним, такая погода продержится в Волгограде буквально до Нового года.
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздники26.12.2022 12:25
Общество 26.12.2022 12:25
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиями26.12.2022 12:10
Общество 26.12.2022 12:10
Андрей Бочаров привел все службы в готовность26.12.2022 11:23
Общество 26.12.2022 11:23
В Волгоградской области зарплата сотрудников федеральных ведомств вырастет в 1,5-2 раза в 2023 году26.12.2022 08:38
Общество 26.12.2022 08:38
Не фу, а морковка: волгоградский врач рассказала, как научить детей любить фрукты и овощи25.12.2022 20:34
Общество 25.12.2022 20:34
ККС Волгоградской области лишает полномочий судью после обращения СУ СКР25.12.2022 15:58
Общество 25.12.2022 15:58
Температурные качели будут испытывать волгоградцев до Нового года25.12.2022 14:43
Общество 25.12.2022 14:43
Первый год такое: волгоградцы сообщают о дефиците елочных базаров25.12.2022 14:03
Общество 25.12.2022 14:03
«Открытие Авто»: 44% автовладельцев ЮФО готовы приобрести автомобиль за границей25.12.2022 09:25
Общество 25.12.2022 09:25
Детские голоса из ДНР и ЛНР звучат на Хоровом соборе в Волгограде25.12.2022 08:32
Общество 25.12.2022 08:32
В Волгоградской области имя погибшего на Украине Героя России присвоили юнармии24.12.2022 20:03
Общество 24.12.2022 20:03
Сколько стоит зумер: молодые россияне оценили свои профессиональные навыки24.12.2022 18:39
Общество 24.12.2022 18:39
В Волжском Деды Морозы в тумане пробежали 50-метровку24.12.2022 17:10
Общество 24.12.2022 17:10
Волгоградская епархия организует трезвую пробежку 1 января 2023 года24.12.2022 15:53
Общество 24.12.2022 15:53
Бочаров: вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде реконструируют к 2025 году24.12.2022 12:42
Общество 24.12.2022 12:42