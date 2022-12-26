«Песок еще не сыпется»: тротуары Волгограда сковал гололед









Осторожность и внимательность следует проявлять волгоградцам, которые сегодня вышли из дома. Как сообщает ИА «Высота 102», тротуары и пешеходные дорожки покрылись тонкой коркой льда. К такому опасному явлению привели температурные колебания – небольшой минус ночью и плюс днем.





- Путь на трамвайную остановку сегодня занял в два раза больше времени, чем обычно, - пожаловалась Анастасия, проживающая в Краснооктябрьском районе. – Пришлось буквально "ползти" до общественного транспорта, да еще и по неосвещенному двору. На моем пути не встретился ни один дворник с песком.





Напомним, такая погода продержится в Волгограде буквально до Нового года.



