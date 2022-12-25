Общество

Температурные качели будут испытывать волгоградцев до Нового года

Общество 25.12.2022 14:43
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25.12.2022 14:43



Колебания от «минуса» к «плюсу» и обратно продолжатся в Волгоградской области и на следующей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в качестве приятного бонуса жителям региона обещают снег.
Так, в понедельник, 26 декабря в Волгоградской области в отдельных районах прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман и гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ночью 0...-5º, в отдельных восточных районах до -10º; днем -4...+1º.
В Волгограде в первый день рабочей недели - без существенных осадков, временами туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до -2...-4º. Днем будет около 0º.
В областном центре снег обещают в среду, 28 декабря. Однако, судя по прогнозу, долго лежать он не будет. Ночью ожидается -4...-6º, но уже днем +1...+3º.

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