Температурные качели будут испытывать волгоградцев до Нового года









Колебания от «минуса» к «плюсу» и обратно продолжатся в Волгоградской области и на следующей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в качестве приятного бонуса жителям региона обещают снег.

Так, в понедельник, 26 декабря в Волгоградской области в отдельных районах прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман и гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ночью 0...-5º, в отдельных восточных районах до -10º; днем -4...+1º.

В Волгограде в первый день рабочей недели - без существенных осадков, временами туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до -2...-4º. Днем будет около 0º.

В областном центре снег обещают в среду, 28 декабря. Однако, судя по прогнозу, долго лежать он не будет. Ночью ожидается -4...-6º, но уже днем +1...+3º.



