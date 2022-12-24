В Волжском Деды Морозы в тумане пробежали 50-метровку









В Волжском, несмотря на сырость и туман, сегодня, 24 декабря состоялся ставший уже традиционным забег Дед Морозов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, участниками мероприятия стали около сотни волжан разных возрастов, которые составили компанию «дедушкам».













Перед начало соревнований участники забега обошли хороводом главную городскую елку, а затем пробежали две дистанции – 50 и 150 метров.













В каждой категории соревнований – малыш-забеге, детском, молодежном и взрослом – определили победителей, которые получили подарки. А болельщики и участники пробежки – заряд хорошего настроения.





Фото Открытый Волжский VK

