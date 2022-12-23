Волгоградские статистики посчитали стоимость одной салатницы «Селедки под шубой» и пришли к выводу, что в этом году любимое многими россиянами угощенье обойдется хозяйкам на 13,5% дороже, чем на прошлый Новый год.

– Покупка необходимых продуктов для классической «Сельди под шубой» обойдется жителям региона в 227 рублей, что на 13,5% дороже, чем в прошлом году, – сообщили в Волгоградстате. – Такой рост обусловлен повышением цен на сельдь соленую и майонез. Остальные пять ингредиентов – куриные яйца и овощи – подешевели.

Сэкономить на салате можно, добавив меньше сельди и больше картофеля.

– В наибольшей степени в Волгоградской области подешевел картофель – приблизительно на 33,9%, в наименьшей – лук (на 5,4%), – сообщают статистики, уточняя, что считали стоимость салата на основе ноябрьских цен.