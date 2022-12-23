Густой туман накрыл трассы в Волгоградской области

Общество 23.12.2022 15:04
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23.12.2022 15:04
Дорожники борются с последствиями непогоды на трассах в Волгоградской области. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на всех федеральных автодорогах региона наблюдается туман с ухудшением видимости до 100-200 метров.
- Для обеспечения безопасного проезда на сети федеральных автодорог региона работает 74 единицы дорожной техники. Проводится превентивная обработка проезжей части противогололедным составом, - сообщили в управлении.
Число дорожной техники при необходимости могут увеличить до 224 единиц.
Водителей призывают к внимательности и осторожности за рулем в таких условиях. В целях безопасности не следует совершать рискованных маневров, не мешать дорожной технике и соблюдать скоростной режим.
В случае нештатных ситуаций на трассе звоните в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Волгограде: 8 (8442) 50-31-22 (круглосуточно).
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