Густой туман накрыл трассы в Волгоградской области









Дорожники борются с последствиями непогоды на трассах в Волгоградской области. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на всех федеральных автодорогах региона наблюдается туман с ухудшением видимости до 100-200 метров.

- Для обеспечения безопасного проезда на сети федеральных автодорог региона работает 74 единицы дорожной техники. Проводится превентивная обработка проезжей части противогололедным составом, - сообщили в управлении.

Число дорожной техники при необходимости могут увеличить до 224 единиц.

Водителей призывают к внимательности и осторожности за рулем в таких условиях. В целях безопасности не следует совершать рискованных маневров, не мешать дорожной технике и соблюдать скоростной режим.

В случае нештатных ситуаций на трассе звоните в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Волгограде: 8 (8442) 50-31-22 (круглосуточно).



