Все-таки он случится: в Волгограде прилепили тройку к арт-объекту «202»

В Волгограде за ночь с 22 на 23 декабря возле Центробанка на проспекте Ленина произошло «чудесное» преображение арт-объекта «202», о котором сообщали СМИ накануне.

– И все-таки мы на пороге нового года, – не без иронии сообщают читатели информагентства. – Вот и тройка нашлась. Теперь можно накрывать столы и собирать корпоративы.

Напомним, что арт-объект с гигантскими цифрами устанавливали в предыдущие годы в разных частях Центрального района. В этом году ответственные за новогоднее убранство города поспешили установить композицию до того, как была изготовлена главная цифра.

Отметим, что тройка, если сравнивать с другими цифрами, может «похвалиться» большим количеством шариков. С двоек украшения горожане успели стянуть ранее.