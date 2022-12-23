Общество

Все-таки он случится: в Волгограде прилепили тройку к арт-объекту «202»

Общество 23.12.2022 08:20
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23.12.2022 08:20

В Волгограде за ночь с 22 на 23 декабря возле Центробанка на проспекте Ленина произошло «чудесное» преображение арт-объекта «202», о котором сообщали СМИ накануне. 

– И все-таки мы на пороге нового года, – не без иронии сообщают читатели информагентства. – Вот и тройка нашлась. Теперь можно накрывать столы и собирать корпоративы. 

Напомним, что арт-объект с гигантскими цифрами устанавливали в предыдущие годы в разных частях Центрального района. В этом году ответственные за новогоднее убранство города поспешили установить композицию до того, как была изготовлена главная цифра. 

Отметим, что тройка, если сравнивать с другими цифрами, может «похвалиться» большим количеством шариков. С двоек украшения горожане успели стянуть ранее.

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