В Волгоградской области ищут пропавшего 10 ноября мужчину

В Волгоградской области волонтеры просят о помощи в поисках пропавшего 47-летнего мужчины. Житель Камышина ушел из дома больше месяца назад.

— В Камышине пропал Денис Михайлович Кулькин, — сообщили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 10 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего камышанина:

рост 185 сантиметров

худощавое телосложение

волосы светло-русые с проседью

глаза голубые

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении исчезнувшего волгоградца, просьба сообщить координатору Наталье по номеру 8 906 1679 444.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com