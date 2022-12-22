В Волгоградской области ищут пропавшего 10 ноября мужчину

В Волгоградской области волонтеры просят о помощи в поисках пропавшего 47-летнего мужчины. Житель Камышина ушел из дома больше месяца назад.
— В Камышине пропал Денис Михайлович Кулькин, — сообщили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 10 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего камышанина:
рост 185 сантиметров
худощавое телосложение
волосы светло-русые с проседью
глаза голубые
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении исчезнувшего волгоградца, просьба сообщить координатору Наталье по номеру 8 906 1679 444.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com