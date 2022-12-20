Общество

Андрей Бочаров вручил награды сотрудникам ФСБ

Общество 20.12.2022 11:27
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20.12.2022 11:27


Губернатор Волгоградской области вручил государственные и областные награды сотрудникам регионального управления ФСБ России. Награждение прошло на торжественном мероприятии, которое проходило 20 декабря и приурочено Дню работника органов безопасности РФ. 

Андрей Бочаров подчеркнул, что УФСБ России по Волгоградской области является одним из лучших в России. 

Сегодня, когда в условиях крайне напряженной международной обстановки наша страна противостоит целому ряду новых, сложнейших геополитических вызовов и угроз, вопросы государственной безопасности приобретают особую важность, — сказал Андрей Бочаров.Органы государственной власти Волгоградской области совместно с Управлением Федеральной службы безопасности по Волгоградской области, другими правоохранительными структурами федеральных органов правопорядка принимают все необходимые меры в целях обеспечения комплексной безопасности жителей и территории.

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