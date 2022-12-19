В аэропорту Волгограда сообщают о массовой задержке рейсов из Москвы









Непогода в Москве повлияла на авиасообщение с городами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Волгограда, в настоящее время сообщается о задержке трех рейсов из столичного аэропорта Домодедово. На вылет задерживается один рейс из Казани.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада московские аэропорты работают штатно, однако есть переносы и задержки рейсов.

В пресс-службе волгоградского аэропорта уточнили, что рейс авиакомпании S7 из Домодедово вылетел в Волгоград и скоро прибудет в место назначения. Рейс из Казани авиакомпании UVT AERO, который должен вылететь из Волгограда, задерживается.