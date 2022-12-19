В аэропорту Волгограда сообщают о массовой задержке рейсов из Москвы

Общество 19.12.2022 10:57
0
19.12.2022 10:57
Непогода в Москве повлияла на авиасообщение с городами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Волгограда, в настоящее время сообщается о задержке трех рейсов из столичного аэропорта Домодедово. На вылет задерживается один рейс из Казани.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада московские аэропорты работают штатно, однако есть переносы и задержки рейсов.
В пресс-службе волгоградского аэропорта уточнили, что рейс авиакомпании S7 из Домодедово вылетел в Волгоград и скоро прибудет в место назначения. Рейс из Казани авиакомпании UVT AERO, который должен вылететь из Волгограда, задерживается.
Волгоградцы поразили аналитиков скромными тратами на новогодние праздники19.12.2022 10:03
Общество 19.12.2022 10:03
Призывников в Волгоградской области готовят для Северного флота19.12.2022 09:28
Общество 19.12.2022 09:28
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 19 декабря18.12.2022 20:41
Общество 18.12.2022 20:41
Волгоградского кондуктора не пустили в автопарк после откровений с журналистами18.12.2022 19:03
Общество 18.12.2022 19:03
«Поздно нам уже в эквилибристы»: в Волгограде строители железной дороги приготовили местным жителям ловушку18.12.2022 17:43
Общество 18.12.2022 17:43
В Волгоградской области нашли труп пропавшего 16-летнего подростка18.12.2022 16:05
Общество 18.12.2022 16:05
В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: список18.12.2022 15:33
Общество 18.12.2022 15:33
Волгоградцам рассказали, в каких случаях грипп приводит к смерти18.12.2022 14:02
Общество 18.12.2022 14:02
В Волгограде ночью нашли пропавшего из социального центра подростка18.12.2022 12:27
Общество 18.12.2022 12:27
«Здесь был Никита». Бомж в Москве после погрома в пиццерии оставил волгоградский след: видео18.12.2022 11:27
Общество 18.12.2022 11:27
«Волгоград встретил нас снегопадом!»: опубликовано видео из поезда Деда Мороза18.12.2022 10:26
Общество 18.12.2022 10:26
Верблюды и голуби: в Волгограде открылась выставка о животных на войне18.12.2022 08:36
Общество 18.12.2022 08:36
Резкое похолодание до -10 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделе18.12.2022 08:02
Общество 18.12.2022 08:02
Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублей17.12.2022 21:08
Общество 17.12.2022 21:08
«Сегодня - собаки, завтра - люди?»: волгоградские дачники требуют найти серийного догхантера17.12.2022 20:13
Общество 17.12.2022 20:13