Общество

В аэропорту Волгограда сообщают о массовой задержке рейсов из Москвы

Общество 19.12.2022 10:57
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19.12.2022 10:57



Непогода в Москве повлияла на авиасообщение с городами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Волгограда, в настоящее время сообщается о задержке трех рейсов из столичного аэропорта Домодедово. На вылет задерживается один рейс из Казани.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада московские аэропорты работают штатно, однако есть переносы и задержки рейсов.
В пресс-службе волгоградского аэропорта уточнили, что рейс авиакомпании S7 из Домодедово вылетел в Волгоград и скоро прибудет в место назначения. Рейс из Казани авиакомпании UVT AERO, который должен вылететь из Волгограда, задерживается.

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