Волгоградцы поразили аналитиков скромными тратами на новогодние праздники









На празднование Нового года и новогодние каникулы волгоградцы готовы потратить всего 13500 рублей. Это, выяснили аналитики SuperJob, самые скромные планы среди опрошенных жителей всех округов России, в том числе городов-миллионников.





В этом году россияне потратят на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем по 17500 рублей на человека без учета подарков — меньше, чем год назад. Самый большой праздничный бюджет — в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Так, в столице средние расходы на человека составят 21100 рублей, в Санкт-Петербурге – 19300 рублей, в Красноярске – 18200 рублей.





По экономности рядом с волгоградцами расположились жители Нижнего Новгорода. Им не жалко прогулять и проесть 14300 рублей. Жители Перми, в свою очередь, готовы потратить на праздники 15 тысяч рублей.