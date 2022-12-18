В Волгограде ночью нашли пропавшего из социального центра подростка

В Волгограде полицейские города Волжского разыскали самовольно покинувшего социально-реабилитационный центр 14-летнего подростка. Несовершеннолетнего нашли на юге города.
— Разыскиваемого обнаружили 19 декабря в Красноармейском районе Волгограда, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено.
Известно, что пропавшего юношу обнаружили сегодня около 02.00. Подросток самовольно покинул стены учреждения 16 декабря.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области